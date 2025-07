CASO PARTEY

Ex-atleta de gigante da Premier League é acusado de múltiplos crimes sexuais

Thomas Partey, ex Arsenal, será ouvido em tribunal britânico em agosto após denúncias feitas por três mulheres envolvendo estupro e agressão sexual

O ex-volante do Arsenal, Thomas Partey, foi formalmente acusado de seis crimes sexuais, incluindo cinco estupros contra duas mulheres e agressão sexual relatada por uma terceira. Os supostos atos teriam ocorrido entre 2021 e 2022, e o jogador é investigado pelas autoridades britânicas desde então. A defesa nega todas as acusações. >

Segundo a imprensa local, Partey, de 32 anos, deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, no dia 5 de agosto de 2025. O caso é conduzido pela Polícia Metropolitana de Londres, que afirmou ter analisado um grande volume de evidências antes de apresentar a denúncia. O detetive Andy Furphy, responsável pela investigação, destacou: “Nossa prioridade continua sendo fornecer apoio às mulheres que se apresentaram”.>

Durante o processo investigativo, Partey chegou a ser detido preventivamente, mas foi liberado e permaneceu respondendo em liberdade. Em declaração ao jornal The Sun, sua advogada, Jenny Wiltshire, reafirmou sua posição: “Ele cooperou integralmente com a polícia durante a investigação de três anos. Agora, ele acolhe com satisfação a oportunidade de finalmente limpar seu nome”.>