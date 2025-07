MUNDIAL DE CLUBES

Palmeiras x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes, a partida será disputada no, Financial Field, na Filadélfia (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 18:00

Palmeiras x Chelsea Crédito: Divulgação/Fifa

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Palmeiras x Chelsea ao vivo

A partida entre Palmeiras e Chelsea terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (via YouTube, Prime Video e Disney+). >

Palmeiras

O Palmeiras chega para o duelo com desfalques importantes: o lateral-esquerdo Piquerez e os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo estão fora — os dois primeiros suspensos, o terceiro lesionado. Vanderlan e Micael devem ser os substitutos, enquanto Bruno Fuchs mantém a vaga na zaga. Paulinho, com dores na canela, treinou com o grupo e estará disponível por cerca de 30 minutos. >

Chelsea

O Chelsea, comandado por Enzo Maresca, entra nas quartas com força máxima e aposta no trio ofensivo formado por Pedro Neto, Delap e Cole Palmer. A equipe inglesa conta com um meio-campo sólido e jovens promissores em busca de uma vaga na semifinal da competição. >

Prováveis escalações de Palmeiras x Chelsea

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira>

Chelsea: Sanchez; James, Colwill, Badiashile e Cucurella; Enzo, Lavia e Caicedo; Pedro Neto, Delap e Cole Palmer. Técnico: Enzo Maresca

>

Ficha do Jogo

Jogo: Palmeiras x Chelsea >

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: Quartas de final>

Data: Sexta-feira, 04 de julho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia - EUA>