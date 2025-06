POLÊMICA

Atleta britânico é suspenso após criar perfil em site de conteúdo adulto para financiar carreira

Vice-campeão mundial de canoagem slalom, Kurts Rozentals diz que precisa gerar renda para manter o sonho olímpico vivo

Uma polêmica envolvendo conteúdo adulto sacudiu os bastidores da canoagem slalom do Reino Unido nos últimos meses. Em busca de recursos para viabilizar sua participação nas Olimpíadas, o jovem atleta Kurts Adams Rozentals, de 22 anos, decidiu criar uma conta em uma plataforma conhecida por abrigar vídeos de teor sexual voltados para assinantes. A iniciativa, no entanto, teve consequências: Rozentals foi suspenso pela Federação Britânica de Canoagem, que não divulgou oficialmente os motivos da punição. >

Vice-campeão mundial sub-23 da categoria C1 em 2023, o canoísta acredita que a sanção está diretamente relacionada às postagens que vem fazendo nas redes sociais para promover sua página no OnlyFans.>

"Tenho publicado vídeos no Instagram de forma consciente, com um tom mais ousado, justamente para atrair assinantes para minha página e, assim, financiar meu sonho olímpico. Agora, estou sendo obrigado a escolher entre as Olimpíadas e o OnlyFans. Essa é a decisão mais difícil da minha vida ", declarou Rozentals, em entrevista à BBC.>