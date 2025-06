NA BRONCA

‘Não sei se convocam quem merece’: dispara Renan Lodi após ficar de fora da Seleção Brasileira

Sem ser convocado desde 2023, o lateral do Al-Hilal cita preconceito com a Liga Saudita, mas espera receber oportunidades com Ancelotti

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 18:09

Fora da seleção brasileira desde novembro de 2023, o lateral-esquerdo Renan Lodi, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, criticou as últimas convocações feitas pela comissão técnica da Seleção e levantou a possibilidade de preconceito com o futebol saudita ao justificar sua ausência. >

A última vez que o jogador de 27 anos vestiu a camisa da Seleção foi em 16 de novembro de 2023, na derrota por 2 a 1 para a Colômbia, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Desde então, ele ficou fora de todas as convocações enquanto Dorival Júnior era o técnico e também não apareceu na lista mais recente, feita por Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa.>

“Eu pensava que ia ter oportunidade de novo nessa convocação. Não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a liga saudita, porque na temporada eu fui o lateral que mais fez gols, mais deu assistências. E você vê os que foram convocados, eles não têm os mesmos números”, disse Lodi em entrevista ao Globo Esporte, da EPTV, afiliada da TV Globo.>

Apesar da frustração, o ex-Athletico-PR e Atlético de Madrid afirma que mantém o foco no clube e continua confiante de que voltará a ser lembrado em breve. “Se for por números, poderiam ver os meus. Acho que merecia uma oportunidade. Mas também não fico pensando nisso, foco no meu clube, em ser campeão. Se aparecer um dia, vou agradecer muito”, destacou. >

Lodi vê com bons olhos a chegada de Ancelotti ao comando da Seleção e acredita que o estilo do treinador pode abrir espaço para seu retorno. Embora nunca tenha trabalhado diretamente com o técnico italiano, enfrentou-o diversas vezes durante sua passagem pelo futebol espanhol.>