NOVA ERA

Confira qual deve ser a primeira escalação de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira

Em atividade que contou com a presença do presidente Samir Xaud, o técnico italiano realizou o primeiro treino tático no comando do Brasil

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2025 às 18:19

Seleção treinando no CT Joaquin Grava, do Corinthians Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Seleção Brasileira treinou pela primeira vez com elenco completo sob o comando de Carlo Ancelotti, nesta terça-feira (3), no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O técnico italiano deu pistas do time titular que deve enfrentar o Equador nesta quinta, às 20h (de Brasília), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. >

Durante o aquecimento e a atividade em campo reduzido, Ancelotti distribuiu coletes, e o grupo que ficou sem sinalizou uma possível formação inicial. O esboço contou com Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas Pereira, Andrey e Estêvão; Vini Jr. e Richarlison.>

A principal novidade pode estar no esquema tático. Com Raphinha suspenso, Ancelotti estuda abandonar o tradicional trio de atacantes, adotado desde a era Tite, e apostar em uma dupla ofensiva com Vini Jr. e Richarlison. Caso confirmado, o novo desenho marcaria uma mudança significativa no estilo de jogo da Seleção.>

Na defesa, também há possibilidade de alteração: um dos laterais pode sair para a entrada de um zagueiro, formando uma linha de três defensores. Se Alexsandro for para o banco, a linha poderia ser composta por Danilo, Alex Sandro e Marquinhos.>

A presença de Estêvão entre os possíveis titulares também chama atenção. O jovem nunca iniciou uma partida pela Seleção principal e disputa posição com nomes mais experientes. Ele pode atuar como meia centralizado ou aberto pela ponta.>

PRESENÇA DO PRESIDENTE

Antes do treino, o novo presidente da CBF, Samir Xaud, fez sua primeira aparição com o grupo. Em discurso no centro do gramado, desejou boas-vindas ao elenco, garantiu respaldo ao técnico Ancelotti e disse estar emocionado por liderar a entidade que sempre acompanhou como torcedor. Ele não embarca com a delegação nesta terça, mas estará em Guayaquil para acompanhar a estreia do novo ciclo.>