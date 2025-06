VAZARAM RÁPIDO

Relembre os jogadores contratados pelo Vitória desde 2024 que já deixaram o clube

Desde que retornou a Série A do Brasileirão, o Leão da Barra fez 51 contratações, mas 24 desses atletas já deixaram o clube

Toda contratação no futebol envolve risco. Não há garantias de que o jogador que chega ao clube vá corresponder às expectativas. Desde que retornou à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Vitória tem apostado alto no mercado: foram 51 reforços contratados desde então (30 em 2024 e outros 21 nesta temporada). No entanto, boa parte dessas apostas não valeu a pena, e 24 desses atletas já deixaram a Toca do Leão. >