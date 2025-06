GOSTOU DO QUE VIU

Danilo Fernandes elogia garotos do Bahia após revés diante do Confiança: ‘Tiveram personalidade’

Jogando com o time sub-20 e o experiente goleiro na meta, o Esquadrão foi derrota pela equipe sergipana por 2 a 0

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 21:36

Danilo Fernandes em Bahia x Confiança Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Com um time repleto de garotos e comandado por Leonardo Galbes, técnico da equipe sub-20, o Bahia foi derrotado pelo Confiança por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Batistão, em Aracaju, em jogo atrasado da 5ª rodada da Copa do Nordeste. Apesar do resultado negativo, o goleiro Danilo Fernandes, único jogador da equipe principal que entrou em campo, gostou do que viu da meninada tricolor. >

“Foi uma preparação muito curta, de apenas dois dias. Alguns jogadores desceram do elenco profissional para compor o grupo, e isso acabou ajudando. Mas sentimos um pouco a falta daquele detalhe da experiência, da malandragem do jogo. No intervalo, até comentamos que estávamos fazendo uma boa partida, mas que, pela juventude, às vezes a ansiedade atrapalhava. Em alguns momentos, aceleramos demais, tomamos decisões precipitadas, quando o ideal seria ter mais calma, colocar a bola no chão e trabalhar melhor as jogadas”, analisou Danilo, em entrevista ao Premiere. >

“Estávamos criando chances, estávamos chegando, e eu disse aos jogadores: 'Na trocação com eles, a gente pode empatar, mas também pode tomar o segundo gol e complicar ainda mais'. Isso é questão de tempo, de vivência. Mesmo assim, os garotos estão de parabéns. Mostraram personalidade, colocaram a bola no chão, jogaram, apareceram. Tivemos bons momentos, nosso meio-campo funcionou bem, mas faltou um pouco mais de refino, de movimentação, de dar opção mais rapidamente”, acrescentou. >

Apesar da derrota, o resultado não afeta tanto a campanha do Bahia na competição. O Tricolor segue na liderança do Grupo B, com 13 pontos, e precisa apenas de um empate contra o Náutico, neste sábado (7), na Arena Fonte Nova, para garantir a primeira colocação da chave. Por isso, Danilo fez uma leitura positiva do confronto, que também serviu como descanso para os titulares e como oportunidade de rodagem e experiência para os jovens da base.>