OPORTUNIDADE

Petrobras disponibiliza 10 pavimentos da Torre Pituba para locação; veja detalhes

Edifício integra o Conjunto Pituba, composto por edificações de uso corporativo e áreas de convivência

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2025 às 09:26

Edifício Torre Pituba Crédito: Divulgação

A Petrobras disponibiliza 10 pavimentos do Edifício Torre Pituba, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 1.113, em Salvador, para locação. A licitação, de nº 7004429254, já está disponível no Portal Petronect e tem como objetivo atrair empresas interessadas em ocupar áreas corporativas em um dos prédios mais modernos da capital baiana. >

O processo visa a sublocação de pavimentos do 7º ao 11º andar e do 13º ao 17º, totalizando 17.689,1 m² de área privativa. Cada andar possui 1.768,91 m² e capacidade para até 220 pessoas, além de contar com 88 vagas privativas de garagem por pavimento no edifício garagem integrado ao complexo.>

O Edifício Torre Pituba integra o Conjunto Pituba, composto por edificações de uso corporativo e áreas de convivência, com infraestrutura moderna, eficiente e sustentável. A construção segue os critérios da certificação ambiental LEED Silver e do selo Procel Edifica, adotando sistemas avançados de climatização, automação, iluminação e reaproveitamento de água, além de possuir fachada com isolamento térmico e acústico, elevadores inteligentes e heliponto.>

As propostas poderão ser colocadas por meio do Portal Petronect até o dia 09 de junho de 2025, e devem conter informações como valor de locação proposto, número de pavimentos desejados, dados da empresa e descrição do tipo de negócio a ser desenvolvido no espaço. O processo não tem caráter vinculante, servindo como levantamento de mercado, e a Petrobras se reserva o direito de não contratar mesmo após o recebimento de propostas.>