OBSERVAÇÃO

Temporada de jubartes começa neste mês no extremo sul da Bahia

Espécie já foi vista no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, em Caravelas

As primeiras baleias jubarte já foram avistadas no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, em Caravelas, no litoral sul baiano, marcando o início da tão esperada temporada de observação da espécie. Entre os meses de junho e outubro, o trecho entre Prado, Cumuruxatiba e Corumbau se transforma em um dos melhores lugares do Brasil para acompanhar de perto o espetáculo oferecido por esses gigantes dos mares que chegam ao Brasil para acasalar e terem seus filhotes. >