SALVADOR

Apóstola baleada na cabeça sai da UTI e tem quadro de saúde atualizado

Carine Carvalho foi atingida na nuca e a bala saiu pela testa, no último dia 5

Internação já passa de 10 dias

O carro foi alvejado por homens armados mesmo após o marido da vítima, o pastor Manoel Carvalho, ter mostrado a Bíblia. Os criminosos estavam na Rua Direta quando o casal entrou com o carro no bairro.>

Apesar da Engomadeira ter atuação do Comando Vermelho (CV), neste caso, os responsáveis pelos disparos seriam criminosos do grupo rival. “Os traficantes de São Gonçalo, do Bonde do Maluco (BDM), estavam tentando um ataque, chamando inclusive os rivais da localidade da Lage e da Candelária, que são do CV. Tudo indica que foram eles que atiraram no carro dos pastores”, informou um policial, que não será identificado. >