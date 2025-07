PROGRAME-SE

Feira do Vinil agita sábado (19) no shopping Center Lapa

Evento retorna com mais de 10 mil LPs, discotecagem, oficina infantil e cervejas especiais para toda a família

Neste sábado (19), o Shopping Center Lapa será tomado pela atmosfera nostálgica dos discos de vinil durante mais uma edição da Feira do Vinil, realizada em parceria com a Discodelia. O evento, que acontece na Praça de Eventos (L1), vai das 10h às 19h e promete agradar colecionadores, curiosos e famílias inteiras.>

A feira reunirá 15 expositores com um acervo superior a dez mil LPs, com preços a partir de R\$ 10, disponíveis para venda, troca ou simplesmente para quem quiser explorar as raridades.>