EVENTO CULTURAL

Circuito Mulheres Negras em Movimento começa nesta quinta-feira (17) em Salvador

Programação terá apresentações artísticas, gastronomia, rodas de conversas e outras atividades culturais

Salvador dará início, nesta quinta-feira (17), à primeira edição do Circuito Mulheres Negras em Movimento, para celebrar a força, a criatividade e o empoderamento feminino na capital baiana. A programação vai até o próximo dia 27, com apresentações artísticas, gastronomia, rodas de conversas e outras atividades culturais. >

O lançamento do evento ocorre na Praça Maria Felipa, no Comércio, a partir das 17h desta quinta, e será realizado por Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo (Secult), ao lado da secretária da Reparação (Semur), Isaura Genoveva, e demais gestores municipais. A abertura terá ainda uma apresentação do grupo Filhas do Som, em parceria com o projeto Periferia do Futuro, e um pocket show das Ganhadeiras de Itapuã.>