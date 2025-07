COMOÇÃO

Após cirurgia, pastora baleada continua em estado grave, e família pede orações

Carine Carvalho foi atingida na nuca quando dava carona para um conhecido no bairro da Engomadeira, em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 7 de julho de 2025 às 17:50

Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça Crédito: Reprodução

A pastora Carine Carvalho, atingida por um tiro na cabeça no último sábado (5), continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Ela passou por uma cirurgia de quatro horas e precisou de doação de sangue. O quadro é estável, segundo o marido, Manoel Carvalho, que pede orações aos fiéis.>

Carine Carvalho e o marido davam carona para um conhecido na noite de sábado, após participarem do evento gospel Canta Bahia. Durante a passagem do veículo pelo bairro Engomadeira, o casal se deparou com homens armados na Rua Direta, que atiraram. A região é palco de disputa de facções criminosas, como mostrou reportagem do CORREIO. Antes do carro ser alvejado, o pastor mostrou uma Bíblia aos criminosos. >

Em conversa rápida com a reportagem, o pastor Manoel Carvalho, marido de Carine, disse que o estado de saúde dela continua estável. A família pediu doações de sangue para a cirurgia de quatro horas a qual a pastora foi submetida, no sábado (5). "Os médicos estão fazendo o trabalho deles, e nossa confiança está no Senhor. Por isso, pedimos orações a todos", disse Manoel, sem dar mais detalhes sobre o quadro. Segundo ele, não houve mudanças significativas nesta segunda-feira (7). >

O advogado que representa a família acompanha a investigação do caso, conduzida pela Polícia Civil. O disparo que atingiu a pastora entrou pela nuca e saiu pela testa. Ela foi conduzida ao Hospital Geral Roberto Santos logo após o ataque. Além do marido, os filhos do casal, de 15 e 20 anos, também estavam no carro. >

"Pedimos que orem por nossa Apóstola Carine! Não cessem de orar porque quanto mais oração, mais PODER!", escreveu a igreja Batista Casa de Oração, fundada pelo casal, em uma publicação nas redes sociais. A congregação ainda pede doações de sangue, que devem ser feitas no Hospital Geral do Estado (HGE). >