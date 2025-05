FISCALIZAÇÃO

Anatel apreende cerca de 56 mil produtos eletrônicos irregulares em fábrica de Camaçari

Itens também foram lacrados em São Paulo

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou uma megaoperação de fiscalização numa fábrica e em estabelecimentos comerciais de Camaçari, na Grande Salvador, e em São Paulo. Ao todo, foram apreendidos cerca de 56 mil produtos com irregularidades na homologação como, por exemplo, a utilização de selos da Anatel com números falsos. As ações ocorreram na última quinta-feira (22). >

A Anatel intensificou as ações de combate a operações comerciais irregulares e identificou produtos da Amvox com certificados de homologação vencidos e não renovados, ou ainda com números de certificação que não correspondem ao modelo efetivamente vendido. Foram verificados diversos modelos de equipamentos eletrônicos contendo etiquetas com numeração de homologação da Anatel incompatível com o produto, inclusive com códigos vencidos, reaproveitados ou que não possuem correspondência válida no banco de dados da agência de telecomunicações.>