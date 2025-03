VIOLÊNCIA

Motoristas por aplicativo fazem protesto após morte de colega baleado no Ogunjá: 'Profissão perigo'

Irmão diz que Wallace, de 22 anos, foi baleado na cabeça por "pura maldade"

Wallace foi baleado na noite do domingo (23), ao passar pela Avenida Ogunjá. O motorista estava parado em um sinal quando foi abordado por três homens que tentaram roubar o veículo dele. O trio estaria em fuga após tomar outro carro que iria parar de rodar por conta de um sistema com trava. Baleado na cabeça, Wallace foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde faleceu. Os suspeitos fugiram e até agora não foram identificados ou presos. >

Os irmãos se falaram pela última vez por volta das 19h de domingo, por aplicativo de mensagem. Cerca de 1h30 depois, Gabriel recebeu as primeiras notícias de que algo havia acontecido com Wallace. "A família imediata foi a primeira a ser noticiada, e mais tarde eu e meu pai. Desespero, a gente desceu pro HGE correndo, ainda assim com uma esperança, mas chegando lá a plantonista já deu um parecer do caso...", explicou.>