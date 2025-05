EM SÃO PAULO

Polícia investiga morte de estudante de medicina que foi encontrada desacordada por amigo

Pai alega envolvimento do então namorado da jovem em morte

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte da estudante de medicina Carolina Andrade Zar, que foi encontrada desacordada por um amigo no dia 15 de maio. O inquérito foi instaurado na segunda-feira (26). As informações são do G1 Bauru e Marília. >

A jovem foi encaminhada para a Santa Casa de Marília, onde foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com um quadro compatível com intoxicação aguda, que incluía vômitos, diarreia e taquicardia, além de estar com sinais de desidratação. Carolina morreu no mesmo dia que foi internada. >