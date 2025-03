PATERNIDADE

Após traição, Yuri Lima fala sobre vida com Iza: 'Sou um cara muito família'

Após deixar o Mirassol, jogador pausou a carreira para se dedicar à filha, Nala

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2025 às 10:38

Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução

Yuri Lima abriu o coração sobre a nova fase de sua vida. Após superar a polêmica traição que abalou seu relacionamento com Iza, o jogador de 30 anos pausou a carreira no futebol para se dedicar à filha, Nala, de 5 meses, e garantiu: ser pai sempre foi um sonho.>

"Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", afirmou, em recente entrevista à revista Quem.>

O jogador, que rescindiu o contrato com o Mirassol em agosto do ano passado, em decisão em comum acordo, disse que procura "ajudar em tudo" em casa, e que não foge quando o assunto é trocar fraldas e dar banho em Nala. Com a pausa na careira, ele vem se dedicando à filha em tempo integral. >

"Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa (...) Eu fico mais com a Nala também, fico mais em casa. Para mim, esta fase está sendo maravilhosa".>