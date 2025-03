RETROSPECTIVA

Lesões e suspensões: veja o que deu folga a Neymar nas datas comemorativas de cada ano desde 2015

O brasileiro costuma se lesionar próximo ao ano novo, carnaval e aniversário da irmã, em 11 de março

Marina Branco

Publicado em 11 de março de 2025 às 09:56

Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar ficou no banco durante a eliminação do Santos no Campeonato Paulista para evitar uma lesão após sentir a coxa, e levantou milhares de comentários nas redes sociais. Comumente, o jogador se machuca nas vésperas de eventos importantes de sua vida, já tendo ficado longe dos campos diversas vezes em carnavais, ano novo e aniversários da irmã. >

As dores de Neymar começaram na semana passada, após o jogo contra o Bragantino. Desde então, ele foi ao Rio de Janeiro curtir o carnaval com a namorada Bruna Biancardi, e voltou para o jogo contra o Corinthians, mas alegando ainda estar com desconforto.>

A atitude foi polemizada internacionalmente, a exemplo do jornal As, da Espanha, que comentou que "o Santos foi eliminado nas semifinais do Paulistão e o craque brasileiro assistiu à partida no banco de reservas por conta de um desconforto que não o impediu de aproveitar o carnaval".>

As ausências nos jogos em datas especiais começaram em 2015, quando Neymar ainda jogava no Barcelona. A primeira vez foi em uma suspensão da La Liga por quinto amarelo que o deixou de fora da partida contra o Rayo Vallecano, disputada em 11 de março, aniversário da irmã de Neymar. >

No ano seguinte, em 2016, a mesma coisa aconteceu, e uma suspensão o deixou de fora da partida contra o Eibar em 11 de março. Em 2017, mais uma vez Neymar ficou de fora na segunda semana de março, contra o Deportivo, por conta de uma lesão. >

Chegando ao PSG, ele se lesionou e ficou de fora das partidas agendadas próximo a 11 de março em 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023. Em 2020, ele jogou contra o Borussia Dortmund no dia 10 de março, mas já havia ficaso ausente em jogo da Taça da França por lesão na virada do ano. >

No ano seguinte, uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo também o deixou de fora na época do ano novo. Em fevereiro de 2023, uma cirurgia nestes ligamentos o tiraram do ciclo inteiro, incluindo o período de março. >

Foi então que ele chegou à Arábia Saudita, no Al-Hilal, e se lesionou em outubro de 2023. Afastado, ele retornou apenas em outubro de 2024, fez dois jogos e se lesionou mais uma vez em novembro. >