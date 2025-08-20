TRABALHO NA TOCA

Com foco na defesa, Vitória segue preparação para encarar o Flamengo

Vitória realiza segundo dia seguido de atividades no CT Manoel Pontes Tanajura visando duelo no Maracanã

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20:34

Vitória treinando em preparação para encarar o Flamengo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória retomou os trabalhos na tarde desta quarta-feira (20) no CT Manoel Pontes Tanajura com um objetivo claro: fortalecer a defesa para o desafio contra o líder Flamengo, na próxima segunda-feira (25), no Maracanã. O time, que ocupa a 17ª posição com 19 pontos, terá pela frente o líder e melhor ataque do Campeonato Brasileiro, que já balançou as redes 36 vezes.

Preocupação com o setor defensivo não é à toa. Apesar de ter, ao lado do Fluminense, a 11ª defesa menos vazada da competição, o Leão demonstrou fragilidade recente. Nos últimos cinco jogos, a equipe rubro-negra concedeu nove gols, um dado alarmante para a equipe de Fábio Carille diante da potência ofensiva do adversário carioca.

Com isso em mente, a comissão técnica intensificou a preparação, com ênfase nos aspectos físico, técnico e tático. Após exercícios na academia e aquecimento comandado pelo preparador César Mendes, a parte principal do treino consistiu em um exercício 10x10 com campo aberto e simulações de jogo.

Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Flamengo (20/8) 1 de 9

O ponto alto da atividade, no entanto, foi o trabalho específico dedicado à defesa. O técnico Fábio Carille conduziu um treinamento direcionado aos zagueiros Edu, Zé Marcos, Andrei, Lucas Halter e Neris. Paralelamente, os goleiros Lucas Arcanjo, Fintelman e Thiago Couto realizaram atividades específicas com os auxiliares Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Quantos aos lesionados, de acordo com o clube, todos os nove atletas entregues ao departamento médico seguem na mesma condição. Em tratamento encontram-se: Matheuzinho (lesão na fáscia plantar), Claudinho (edema ósseo no pé), Raúl Cáceres (estiramento muscular na coxa), Romarinho (lesão na panturrilha). Baralhas (Sobrecarga no adutor e púbis), Jamerson (cirurgia de fratura do tornozelo), Kauan (cirurgia de fratura do tornozelo) e Rúben Ismael (cirurgia no menisco medial). Quem está mais perto de voltar à ação é Willian Oliveira, que segue na fase de transição.

Para o duelo contra o Flamengo, além das baixas médicas que não se recuperarem a tempo, o time terá o desfalque do zagueiro Neris, que cumpre suspensão automática após expulsão na rodada anterior. Por outro lado, a equipe será reforçada com o retorno de Zé Marcos e Ronald, que cumpriram suspensão e estarão à disposição para tentar frear o poderoso ataque rubro-negro.