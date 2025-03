POLÊMICA

Neymar rebate influenciador que criticou ida ao Carnaval: 'Fica quieto'

Jogador foi questionado sobre ausência em jogo que eliminou o Santos

A ausência de Neymar na derrota do Santos por 2x1 para o Corinthians, que eliminou o clube santista no Campeonato Paulista, continua rendendo. Nesta segunda-feira (10), o jogador rebateu um influencer do clube que se queixou da presença de Ney no Carnaval do Rio de Janeiro. >