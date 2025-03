POUPADO

Entenda por que Neymar não jogou contra o Corinthians mesmo sem estar lesionado

O Santos foi eliminado do Campeonato Paulista no último domingo (9) e não contou com a presença do craque em campo

Marina Branco

Publicado em 10 de março de 2025 às 12:18

Neymar na semifinal do Campeonato Paulista Crédito: Marcos Ribolli I Santos FC

O Santos foi eliminado do Campeonato Paulista na semifinal do último domingo (9) contra o Corinthians, e não pôde contar com Neymar em campo. O motivo da ausência foi um teste feito ainda no hotel, que deixou o clube com medo de uma possível piora e levou à decisão de poupar o jogador mesmo sem estar lesionado. >

Tudo começou quando Neymar sentiu um incômodo na coxa esquerda ainda no jogo da semana passada, contra o Red Bull Bragantino. Saindo de campo, ele afirmou que era melhor se poupar, e refez testes antes do jogo de ontem (9). >

Após os testes e uma avaliação de 14 minutos na concentração, o clube decidiu preservá-lo para evitar o risco de que uma lesão estourasse. Caso ele se contundisse de fato, ele ficaria de fora dos jogos pelo Santos e pela Seleção Brasileira, para a qual foi convocado contra a Argentina e a Colômbia nos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo ainda neste mês.>

Mesmo sabendo que não poderia jogar, ele decidiu ir à Neo Química e ficar no banco. Dado momento, ele levantou e tentou aquecer, mas sentiu a coxa e se sentou novamente. >

Histórico de lesões

Um dos principais motivos para a decisão tomada pelo Santos teria sido o histórico recente de lesões de Neymar, que passou 2024 quase sem entrar em campo. Ainda se adaptando ao calendário intenso de jogos, o jogador se arriscaria na partida conta o Corinthians. >

Outro motivo teria sido o psicológico do jogador, que segundo o Santos "não se dosa em campo", e por isso talvez fosse além do que seu corpo permitiria, segundo o Globo Esporte. >