VEJA AS FOTOS

Após lua de mel na África do Sul, Simone Biles abre álbum de fotos de viagem paradisíaca com amigas

Ginasta mostrou nas redes sociais os looks usados durante férias

O ano de 2025 começou animado para Simone Biles. Após enfim curtir a lua de mel com o marido, Jonathan Owens, em um safári de duas semanas na África do Sul, a ginasta compartilhou fotos de mais uma viagem: dessa vez, em um iate e na companhia de um grupo de amigas.>

Dona de 11 medalhas conquistadas em três Olimpíadas - sendo sete de ouro, duas de prata e duas de bronze -, a americana exibiu o corpo sarado ao posar com vários biquínis nas imagens, publicadas nos Stories do Instagram na última segunda-feira (10). Simone, porém, não revelou qual era o destino paradisíaco.>

Antes da viagem com as amigas, a multicampeã enfim fez a sonhada lua de mel com o marido, Jonathan Owens. Os dois se casaram em abril de 2023, mas emendaram compromissos profissionais e não tinham tirado uma longa folga desde então. Jonathan, vale citar, também é atleta: ele joga no Chicago Bears, da NFL, a principal liga de futebol americano dos EUA.>