PRECONCEITO

Jogador é hospitalizado com crise de ansiedade após sofrer racismo em campo

O senegalês Alioune Mané foi insultado enquanto defendia o Deportivo Fabril contra o Racing Santander

Mais uma partida de futebol foi marcada por ataques racistas no último domingo (9), e resultaram em uma crise de ansiedade sofrida pelo jogador vítima de preconceito. Em jogo na Espanha, o senegalês Alioune Mané foi insultado, enquanto enfrentava o Racing Santander pelo Deportivo Fabril. >

Tudo começou com uma briga em campo entre os jogadores, iniciada ao final do jogo. No momento, o Deportivo estava perdendo de 1 a 0 na cidade esportiva de Abegondo, e os insultos começaram. >