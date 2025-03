DESABAFO FORTE

Atacante do Palmeiras chora após sofrer racismo no Paraguai: 'O que fizeram foi um crime'

Torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco para o brasileiro

Mais um crime de racismo foi registrado em competições da Conmebol. Na noite desta quinta-feira (6), o atacante Luighi, do time sub-20 do Palmeiras, foi alvo de injúria durante a partida contra o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, pela Libertadores da categoria. >