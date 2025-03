LIBERTADORES

Conmebol e Luighi se pronunciam sobre ataques racistas no jogo do Palmeiras

Palmeiras, Corinthians e São Paulo também se manifestaram em apoio ao jogador

Alvo de ataques racistas em campo na partida do Palmeiras pela Libertadores sub-20, Luighi se pronunciou logo após sair do jogo quanto ao preconceito, chamando a Conmebol para agir em relação a punições e repúdio aos crimes cometidos em estádios. >

"Vai me perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Ou a CBF, sei lá. Você não ia perguntar sobre isso né? Não ia. É um crime o que ocorreu hoje. Isso aqui é formação, estamos aqui para aprender", contestou o jogador.>

Em resposta às reclamações de Luighi, a Conmebol repudiou os atos racistas em nota, afirmando que adotará mais medidas disciplinares: "A CONMEBOL rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área".>

Outra manifestação em apoio a Luighi foi feita pelo Palmeiras, clube onde joga, pedindo que os responsáveis pelos atos de racismo sejam punidos. Até mesmo clubes rivais, como Corinthians e São Paulo, se pronunciaram em apoio ao jogador, juntamente com atletas que jogam no elenco profissional palmeirense, onde Luighi joga, como Weverton e Marcos Rocha.>

Nas próprias redes sociais, Luighi fez publicações repudiando o preconceito que sofreu, e pedindo mudanças na realidade do racismo dentro e fora do futebol. "Dói na alma. E é a mesma dor que todos os pretos sentiram ao longo da história, porque as coisas evoluem, mas nunca são 100% resolvidas", afirmou. >