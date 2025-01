CELEBRIDADES

Yuri Lima confirma reconciliação com Iza e agradece por nova chance

Jogador celebra dois anos de relacionamento e chegada da filha Nala após superar episódio de traição

O jogador Yuri Lima confirmou, na madrugada desta quinta-feira (2), a reconciliação com a cantora Iza após um período conturbado no relacionamento. Em publicação nas redes sociais, ele declarou seu amor à artista e celebrou os dois anos de união, além da chegada da filha do casal, Nala.