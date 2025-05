REATOU COM ELE

Iza abre o jogo sobre traição de Yuri Lima e detona pitacos dos fãs: 'Cagand* para o que os outros falam'

Cantora também falou sobre decisão de reatar com o pai de sua filha

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2025 às 13:25

Iza falou sobre ter reatado com Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Iza abriu o jogo e falou pela primeira vez sobre a decisão de reatar o relacionamento com Yuri Lima, pai de sua filha, Nala. A própria cantora que revelou a traição do jogador de futebol, em julho de 2024, quando estava grávida. Na época, ela colocou um ponto final no namoro. Mas, em janeiro deste ano, os dois confirmaram que retomaram o romance. O assunto virou motivo de enorme polêmica nas redes sociais.>

Em participação no podcast “É Nóia Minha?”, apresentado por Camila Fremder, Iza relembrou o momento em que descobriu a traição de Yuri, e falou que sentiu vontade de se pronunciar sobre a situação. >

"Caiu uma bomba na minha casa, aí achei que precisa dominar a narrativa por uma questão puramente de ego, por uma questão muito ingênua de que as pessoas iam ouvir a minha versão e falar 'acolhemos a sua versão, vamos ficar aqui calados porque não temos nada a ver com isso. Você está só se protegendo ou tentando fazer o que você quiser'", comentou. >

A reação dos seguidores, porém, não saiu como a cantora esperava. "Eu abri um portal, abri uma porta para pessoas saírem de todos os lugares possíveis — muitas delas lá do bueiro — para falar todo tipo de coisa. Recebi muito carinho, recebi muito amor, mas as pessoas começaram a querer controlar a minha vida como uma novela, como se a minha decisão fosse impactar diretamente na vida delas", falou.>

A artista, porém, que não se arrependeu de expor o ocorrido. "Fiz alguma coisa porque não tenho sangue de barata. Foi algo que precisava colocar para fora. Não é que me arrependi, mas, a partir do momento que tomei outra decisão, falei: 'não vou avisar nada para ninguém'. Quem quiser achar que estou louca, vai achar, quem quiser fala 'maravilhosa, é a família dela'", indicou.>

"É algo tão pessoal, como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida se a gente tem todo direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até terminar? Se quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso. A partir desse episódio, aprendi a lidar com as minhas frustrações", completou.>

Iza também ressaltou que a internet é ótima para compartilhar trabalhos e projetos, mas que, quando um determinado assunto viraliza nas redes sociais, é impossível ter o controle. "Acho que o único jeito de as pessoas não darem pitaco é você não fazer nada… Ser nada, fazer nada. É complicado, gente, isso de você ficar lidando com a opinião das pessoas. Talvez seja por isso que eu simplesmente não navego tanto, não fico ali buscando o que as pessoas estão dizendo (...) Não necessariamente aquilo que elas estão falando é o que elas acham. O ódio superengaja, comentários engraçados engajam…",.>