MÃE DE RÁS

Namorada de MC Daniel desabafa sobre mudanças no corpo após a gravidez: 'Não é legal ter peito gigante'

Influenciadora revelou que quer passar por cirurgia

Lorena Maria fez um desabafo nas redes sociais sobre as mudanças em seu corpo após a gravidez. A influenciadora é mãe de Rás, de três meses, fruto do relacionamento com MC Daniel. Em conversa com os seguidores na última quarta-feira (14), ela revelou que pretende passar por uma cirurgia.>