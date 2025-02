PANTERA COR DE ROSA

Nala, filha de Iza e Yuri Lima, esbanja fofura em foto fantasiada; veja

Em foto postada pelo pai, a criança roubou a cena nas redes sociais

Nala nasceu em outubro do ano passado e os dois pais, que retomaram o relacionamento no início deste ano, dividem o cuidado da pequena. Em recente conversa com a Quem, a IZA ressaltou a importância do pai criação e que possui uma ótima rede de apoio grande e presente na vida da criança.