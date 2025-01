VEJA IMAGEM

Retorno confirmadíssimo! Yuri Lima posta foto ao lado de Iza pela primeira vez após reatarem relacionamento

O jogador de futebol aparece ao lado da cantora dentro da piscina em uma foto postada nesta quarta (29)

Na tarde de quarta-feira (29), Yuri Lima publicou pela primeira vez uma foto do lado de Iza, após os dois reatarem o relacionamento. A foto é uma das 10 imagens e vídeos compartilhados pelo jogador, que está hospedado com a amada em resort na Praia do Forte.>

No início do ano, Yuri Lima fez uma postagem confirmando que ele e Iza haviam reatado o casamento, após o término envolvendo sua traição . Em publicação nas redes sociais, ele declarou seu amor à artista e celebrou os dois anos de união. "Só nós sabemos de tudo. Mudaram a minha vida pra melhor e continuam mudando. Que seja dois anos e mais dois anos e mais dois e mais e mais até a marca de 200 anos. Eu te amo muito", escreveu ele na ocasião.>

O casal havia terminado no dia 10 de dezembro, após a cantora revelar que foi traída por ele. Com o nascimento de Nala os dois voltaram a se ver mais vezes e foram dando mais pistas aos seguidores da reaproximação.>

Curtindo férias em Praia do Forte, no município baiano de Mata de São João, os dois estão no Tivoli Ecoresort, hotel cinco estrelas ao norte de Salvador conhecido pelo ecoturismo e conexão com a natureza>