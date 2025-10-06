Acesse sua conta
VÍDEO: Jojo Todynho é cobrada por ambulante e dispara: ‘não sou obrigada a ajudar ninguém’

Influenciadora foi abordada por vendedor de balas em frente e a Beach Club

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 21:18

Jojo Todynho explicou situação nas redes sociais
Jojo Todynho explicou situação nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho virou alvo de mais uma polêmica nas redes sociais após não dar muita atenção para um vendedor de balas que a abordou quando se dirigia ao Beach Club Cavalo Marinho, no Recreio dos Bandeirantes (RJ) ao lado do esposo, o policial Thiago Gonçalves.

Jojo Todynho depois e antes da mudança

Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos

Na gravação que circula nas redes sociais, um vendedor de balas, a aborda e diz: “É a madrinha mesmo, é a patroa, Jojo Todynho”, mas a influenciadora digital apenas acena com as mãos e dá um leve sorriso.

Mesmo com o sinal de pouco interesse, o rapaz que tem o cabelo tingido de vermelho, continua elogiando a ex-fazenda. No entanto, ela não imaginava que a situação corriqueira iria parar nas redes sociais, e gerar o maior burburinho.

Jojo Todynho publicou um vídeo no Instagram nesta segunda-feira (6), um dia após o ocorrido, explicando que o rapaz fez alguns vídeos através dos stories do Instagram a criticando.

“Teve um querido que saiu me filmando na sexta-feira, tratei ele bem, e segui o baile. O mesmo foi pro stories dizer: ‘tá vendo como esses famosos são com nós? Não ajudam com nada. Não tem humildade. Nós viemos do pouco, mas o pouco”, disse na gravação.

A estudante de Direito chegou a enviar responder o rapaz no Instagram. “Todo mundo já sabe como eu sou, séria. não gosto de gracinha, trato todo mundo bem, então se põe no seu lugar. É por isso que você não cresce, vai continuar no mesmo lugar porque está fazendo covardia”, escreveu Jojo na mensagem enviada através do direct, após o rapaz ter afirmando que começaria a fazer vídeos como ameaça, segundo Jojo.

No vídeo publicado nesta segunda, a influenciadora disse que ainda que qualquer famoso com condições financeiras elevadas “não tem obrigação” de ajudar qualquer pessoas, tendo em vista que outros influencers do Rio já usaram as redes sociais para fazer a mesma reclamação que ela sobre abordagens nas ruas.

Jojo explicou ainda, que mesmo sem obrigação, quando é abordada por jovens como o rapaz, coloca dentro do “Cavalinho Marinho” e paga almoço. “Não sou obrigada a ajudar ninguém, eu sou obrigada a ajudar a minha avó”, disse.

A influencer ainda relatou que já foi abordada por outro rapaz, que pediu dinheiro para almoço, e ela deu R$ 20, mas ele recusou: “Tiazona cheia de dinheiro, faz um pixzão”, disse o rapaz segundo Jojo.

