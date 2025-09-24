ACM Neto se reúne com embaixador da China e anuncia missão ao país

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:13
O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, anunciou nesta quarta-feira (24) que esteve em Brasília com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para discutir uma missão oficial ao país asiático.
“Hoje estive em Brasília com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. Estamos organizando uma missão ao país para conhecer experiências avançadas em transporte e mobilidade, segurança pública, tecnologia aplicada a melhoria de serviços públicos e inovação. Tudo isso para conectar gestores públicos ao que há de mais moderno no mundo”, escreveu Neto, em uma publicação nas redes sociais.
Segundo o ex-prefeito de Salvador, a agenda será voltada para aproximar gestores brasileiros de iniciativas de referência em inovação e serviços públicos, áreas em que a China é considerada uma das principais líderes mundiais.