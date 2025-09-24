Acesse sua conta
ACM Neto se reúne com embaixador da China e anuncia missão ao país

A agenda será voltada para aproximar gestores brasileiros de iniciativas de referência em inovação e serviços públicos, segundo o ex-prefeito de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:13

ACM Neto embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao
ACM Neto e o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, anunciou nesta quarta-feira (24) que esteve em Brasília com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para discutir uma missão oficial ao país asiático.

“Hoje estive em Brasília com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. Estamos organizando uma missão ao país para conhecer experiências avançadas em transporte e mobilidade, segurança pública, tecnologia aplicada a melhoria de serviços públicos e inovação. Tudo isso para conectar gestores públicos ao que há de mais moderno no mundo”, escreveu Neto, em uma  publicação nas redes sociais.

Segundo o ex-prefeito de Salvador, a agenda será voltada para aproximar gestores brasileiros de iniciativas de referência em inovação e serviços públicos, áreas em que a China é considerada uma das principais líderes mundiais.

