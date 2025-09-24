SANTA CATARINA

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Vítima era réu por acidente de trânsito que vitimou filho de suspeito

Yan Inácio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:59

Professor Lucas Antonio de Lacerda sofreu pelo menos 8 tiros Crédito: Reprodução/redes sociais

O professor Lucas Antonio de Lacerda, de 39 anos, foi morto na última segunda-feira (15), em frente a uma padaria no bairro Ipiranga, em São José, na Grande Florianópolis. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado por vingança. Os principais suspeitos são tio e sobrinho, de 45 e 24 anos.

De acordo com os delegados Abel Bovi e Ulisses Gabriel, em coletiva de imprensa na terça-feira (23), o homem de 45 anos efetuou pelo menos oito disparos contra a vítima. A execução teria sido uma vingança pelo filho do suspeito, que morreu em um acidente de trânsito envolvendo o professor em 2024.

Além disso, a esposa do suspeito morreu dois dias antes do crime, o que teria sido um “gatilho”, segundo a PC. Lucas Antonio era réu em um processo por homicídio doloso após um acidente de trânsito em 2024. O processo foi aberto em 15 de julho deste ano, cerca de um ano depois do incidente. A ação estava tramitando na Vara Criminal do Foro do Continente, na comarca de Florianópolis.

O delegado Ulisses Gabriel, também destacou que a PC vai investigar se o crime foi premeditado. “A análise dos celulares e equipamentos apreendidos pode demonstrar se havia atuação prévia para adquirir a arma ou ficar monitorando a vítima”, disse. A dupla pode responder por homicídio qualificado por motivo torpe e sem recurso de defesa das vítimas.

Apontado como autor dos disparos, o homem de 45 anos foi preso em 2017 por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As investigações apontam que até a data do crime, o suspeito não havia perseguido o professor, mas a vingança era uma das obsessões dele, segundo os delegados.