Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Vítima era réu por acidente de trânsito que vitimou filho de suspeito

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:59

Professor Lucas Antonio de Lacerda sofreu pelo menos 8 tiros
Professor Lucas Antonio de Lacerda sofreu pelo menos 8 tiros Crédito: Reprodução/redes sociais

O professor Lucas Antonio de Lacerda, de 39 anos, foi morto na última segunda-feira (15), em frente a uma padaria no bairro Ipiranga, em São José, na Grande Florianópolis. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado por vingança. Os principais suspeitos são tio e sobrinho, de 45 e 24 anos.

De acordo com os delegados Abel Bovi e Ulisses Gabriel, em coletiva de imprensa na terça-feira (23), o homem de 45 anos efetuou pelo menos oito disparos contra a vítima. A execução teria sido uma vingança pelo filho do suspeito, que morreu em um acidente de trânsito envolvendo o professor em 2024.

Além disso, a esposa do suspeito morreu dois dias antes do crime, o que teria sido um “gatilho”, segundo a PC. Lucas Antonio era réu em um processo por homicídio doloso após um acidente de trânsito em 2024. O processo foi aberto em 15 de julho deste ano, cerca de um ano depois do incidente. A ação estava tramitando na Vara Criminal do Foro do Continente, na comarca de Florianópolis.

O delegado Ulisses Gabriel, também destacou que a PC vai investigar se o crime foi premeditado. “A análise dos celulares e equipamentos apreendidos pode demonstrar se havia atuação prévia para adquirir a arma ou ficar monitorando a vítima”, disse. A dupla pode responder por homicídio qualificado por motivo torpe e sem recurso de defesa das vítimas.

Apontado como autor dos disparos, o homem de 45 anos foi preso em 2017 por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As investigações apontam que até a data do crime, o suspeito não havia perseguido o professor, mas a vingança era uma das obsessões dele, segundo os delegados.

"Todos os elementos estão sinalizando essa motivação desproporcional de vingança, reconhecida como motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que o autor dos disparos desceu do veículo, parou em frente ao carro da vítima e efetuou os disparos", afirmou Bovi.

