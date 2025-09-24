MEMÓRIA

Cineasta morto em queda de avião fez série sobre tragédia da Chapecoense

Outras três pessoas morreram no acidente

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:57

O documentarista Luiz Ferraz Crédito: Reprodução

Dois documentaristas paulistas estão entre as vítimas do acidente aéreo que matou também o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial na arquitetura contemporânea. O avião de pequeno porte caiu na noite de terça-feira (23) em uma área de mata da zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O piloto da aeronave também não sobreviveu.

O local da tragédia fica dentro da Fazenda Barra Mansa, ponto turístico conhecido e que já serviu como cenário para gravações da novela Pantanal, da TV Globo. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil confirmaram os quatro mortos: o arquiteto chinês Kongjian Yu, o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o diretor e documentarista Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros, proprietário do avião. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Acidente de avião no Pantanal deixou quatro vítimas 1 de 6

Amigos próximos relataram que Ferraz e Crispim participavam das filmagens de um documentário sobre as chamadas "cidades-esponja", conceito urbanístico criado por Kongjian Yu e que revolucionou a forma de pensar a relação das cidades com a água.

Quem foi Luiz Fernando Ferraz

Luiz Fernando Ferraz, conhecido como Luizão, era referência no campo do documentário. De São Paulo, fundou a Olé Produções em 2007 e também atuava em parcerias com produtoras nacionais e internacionais. Sua carreira incluiu obras como "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", indicada ao Emmy Internacional, e a série "To Win or To Win", para o grupo árabe MBC/Shahid. Também dirigiu o documentário "Paisagem Concreta", sobre o arquiteto Álvaro Siza, exibido em diferentes países. Além disso, foi responsável pela série "Algo no Espaço", dedicada a artistas e escultores contemporâneos. Ferraz era sócio da cineasta Gal Buitoni, com quem compartilhava mais de duas décadas de vida e trabalho.

Quem foi Rubens Crispim Jr.

Já Rubens Crispim Jr. também construiu uma trajetória marcada pelo audiovisual. Formado pela ECA-USP em 2002, iniciou a carreira como documentarista e diretor de fotografia. Seu primeiro curta surgiu após vencer o reality "Projeto 48", do canal TNT, em 2006. Ele fundou a produtora Poseídos, que permaneceu ativa por quase vinte anos, com trabalhos para canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Cultura e TV Globo. Entre seus destaques, estão o documentário musical "Segue o Baile Bixiga 70", exibido em festivais e hoje disponível no Canal Brasil e plataformas digitais. Nos últimos anos, atuou como coordenador de audiovisual da Amigos da Arte e, desde 2021, dirigiu registros das exposições da Pinacoteca de São Paulo.