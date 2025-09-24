Acesse sua conta
Cineasta morto em queda de avião fez série sobre tragédia da Chapecoense

Outras três pessoas morreram no acidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:57

O documentarista Luiz Ferraz
O documentarista Luiz Ferraz Crédito: Reprodução

Dois documentaristas paulistas estão entre as vítimas do acidente aéreo que matou também o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial na arquitetura contemporânea. O avião de pequeno porte caiu na noite de terça-feira (23) em uma área de mata da zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O piloto da aeronave também não sobreviveu.

O local da tragédia fica dentro da Fazenda Barra Mansa, ponto turístico conhecido e que já serviu como cenário para gravações da novela Pantanal, da TV Globo. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil confirmaram os quatro mortos: o arquiteto chinês Kongjian Yu, o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o diretor e documentarista Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros, proprietário do avião. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Amigos próximos relataram que Ferraz e Crispim participavam das filmagens de um documentário sobre as chamadas "cidades-esponja", conceito urbanístico criado por Kongjian Yu e que revolucionou a forma de pensar a relação das cidades com a água.

Quem foi Luiz Fernando Ferraz

Luiz Fernando Ferraz, conhecido como Luizão, era referência no campo do documentário. De São Paulo, fundou a Olé Produções em 2007 e também atuava em parcerias com produtoras nacionais e internacionais. Sua carreira incluiu obras como "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", indicada ao Emmy Internacional, e a série "To Win or To Win", para o grupo árabe MBC/Shahid. Também dirigiu o documentário "Paisagem Concreta", sobre o arquiteto Álvaro Siza, exibido em diferentes países. Além disso, foi responsável pela série "Algo no Espaço", dedicada a artistas e escultores contemporâneos. Ferraz era sócio da cineasta Gal Buitoni, com quem compartilhava mais de duas décadas de vida e trabalho.

Quem foi Rubens Crispim Jr.

Já Rubens Crispim Jr. também construiu uma trajetória marcada pelo audiovisual. Formado pela ECA-USP em 2002, iniciou a carreira como documentarista e diretor de fotografia. Seu primeiro curta surgiu após vencer o reality "Projeto 48", do canal TNT, em 2006. Ele fundou a produtora Poseídos, que permaneceu ativa por quase vinte anos, com trabalhos para canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Cultura e TV Globo. Entre seus destaques, estão o documentário musical "Segue o Baile Bixiga 70", exibido em festivais e hoje disponível no Canal Brasil e plataformas digitais. Nos últimos anos, atuou como coordenador de audiovisual da Amigos da Arte e, desde 2021, dirigiu registros das exposições da Pinacoteca de São Paulo.

Kongjian Yu, terceira vítima do acidente, era considerado um dos arquitetos mais influentes da atualidade. Seu conceito de cidades-esponja propõe projetos urbanos capazes de absorver e reutilizar grandes volumes de água, ajudando no combate a enchentes e adaptando cidades às mudanças climáticas.

