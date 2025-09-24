Acesse sua conta
Criador das 'cidades-esponja': quem era o arquiteto chinês que morreu em acidente no Pantanal

Outras três pessoas também morreram

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:13

O arquiteto chinês Kongjian Yu
O arquiteto chinês Kongjian Yu Crédito: Divulgação

O renomado arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu, reconhecido internacionalmente como um dos maiores nomes da arquitetura moderna e criador do conceito de "cidades-esponja", está entre os mortos em um acidente aéreo no Pantanal do Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (24). Mais três pessoas que estavam a bordo da aeronave também não sobreviveram.

Yu havia participado recentemente da Bienal de Arquitetura em São Paulo, onde palestrou na abertura do evento no dia 19. Após o compromisso, seguiu para o Pantanal para conhecer a região e registrar imagens para um documentário sobre seu projeto de "cidades-esponja", ao lado do cineasta Luiz Ferraz, outra vítima do acidente.

Natural de Dongyu, vila na província de Zhejiang, na China, Yu nasceu em 1963 em uma família de agricultores. Ele estudou na Universidade Florestal de Beijing e concluiu doutorado em Harvard. Como professor na Universidade de Pequim e diretor do escritório Turenscape, fundado em 1998, projetou obras urbanas em mais de 70 cidades, implementando soluções naturais que absorvem e reutilizam águas pluviais, evitando enchentes e fortalecendo a resiliência urbana.

O conceito de "cidade-esponja" ganhou notoriedade após as enchentes de 2012 em Pequim, que provocaram quase 80 mortes. Yu criticava a dependência excessiva de infraestrutura de concreto e defendia o uso da natureza como solução para o gerenciamento da água. Em entrevista ao Fantástico, contou: "Vivi 17 anos como agricultor, isso me ensinou como trabalhar com a natureza".

O avião, um Cessna de pequeno porte (prefixo PT BAN), caiu na noite de terça-feira (23) na Fazenda Barra Mansa, área turística do Pantanal. Segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco, a aeronave explodiu ao atingir o solo, carbonizando os corpos. Além de Yu e Luiz Ferraz, estavam a bordo o piloto Marcelo Pereira de Barros e o diretor de cinema Rubens Crispim Jr.

Equipes do Dracco e do Corpo de Bombeiros atuam no local para retirada dos corpos, e as causas da queda ainda serão investigadas.

