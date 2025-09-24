QUEDA DE AVIÃO

Criador das 'cidades-esponja': quem era o arquiteto chinês que morreu em acidente no Pantanal

Outras três pessoas também morreram

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:13

O arquiteto chinês Kongjian Yu Crédito: Divulgação

O renomado arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu, reconhecido internacionalmente como um dos maiores nomes da arquitetura moderna e criador do conceito de "cidades-esponja", está entre os mortos em um acidente aéreo no Pantanal do Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (24). Mais três pessoas que estavam a bordo da aeronave também não sobreviveram.

Yu havia participado recentemente da Bienal de Arquitetura em São Paulo, onde palestrou na abertura do evento no dia 19. Após o compromisso, seguiu para o Pantanal para conhecer a região e registrar imagens para um documentário sobre seu projeto de "cidades-esponja", ao lado do cineasta Luiz Ferraz, outra vítima do acidente.

Acidente de avião no Pantanal deixou quatro vítimas 1 de 6

Natural de Dongyu, vila na província de Zhejiang, na China, Yu nasceu em 1963 em uma família de agricultores. Ele estudou na Universidade Florestal de Beijing e concluiu doutorado em Harvard. Como professor na Universidade de Pequim e diretor do escritório Turenscape, fundado em 1998, projetou obras urbanas em mais de 70 cidades, implementando soluções naturais que absorvem e reutilizam águas pluviais, evitando enchentes e fortalecendo a resiliência urbana.

O conceito de "cidade-esponja" ganhou notoriedade após as enchentes de 2012 em Pequim, que provocaram quase 80 mortes. Yu criticava a dependência excessiva de infraestrutura de concreto e defendia o uso da natureza como solução para o gerenciamento da água. Em entrevista ao Fantástico, contou: "Vivi 17 anos como agricultor, isso me ensinou como trabalhar com a natureza".

O avião, um Cessna de pequeno porte (prefixo PT BAN), caiu na noite de terça-feira (23) na Fazenda Barra Mansa, área turística do Pantanal. Segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco, a aeronave explodiu ao atingir o solo, carbonizando os corpos. Além de Yu e Luiz Ferraz, estavam a bordo o piloto Marcelo Pereira de Barros e o diretor de cinema Rubens Crispim Jr.