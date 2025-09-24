Acesse sua conta
Acidente de avião no Pantanal mata famoso arquiteto chinês, dois cineastas brasileiros e piloto

Queda ocorreu em área de gravação da novela "Pantanal"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:33

Avião caiu em Aquidauana
Avião caiu em Aquidauana Crédito: Polícia Civil-MS

Um acidente aéreo na zona rural de Aquidauana, no Pantanal do Mato Grosso do Sul, na noite de terça-feira (23), deixou quatro pessoas mortas. Entre elas está Kongjian Yu, arquiteto chinês renomado internacionalmente, conhecido por projetos urbanos inovadores que combinam sustentabilidade e absorção de água.

A aeronave caiu na Fazenda Barra Mansa, local que já serviu de cenário para a novela "Pantanal" e é visitado por turistas do Brasil e do exterior. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.  

A delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), disse ao portal G1 que o avião explodiu na queda, carbonizando os corpos. A aeronave era um modelo Cessna, de pequeno porte.

Além do arquiteto, morreram o piloto Marcelo Pereira de Barros, proprietário do avião, e os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. Marcelo prestava serviço de táxi aéreo na região e era conhecido por seus sobrevoos pelo Pantanal e pela Serra da Bodoquena. Ele deixa dois filhos.

Acidente de avião no Pantanal deixou quatro vítimas

O arquiteto chinês Kongjian Yu por Divulgação
O documentarista Luiz Ferraz por Reprodução
O piloto Marcelo Pereira de Barros por Reprodução
O diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. por Reprodução
Avião caiu em Aquidauana por Polícia Civil-MS
O arquiteto chinês Kongjian Yu, o documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros por Reprodução
1 de 6
O arquiteto chinês Kongjian Yu por Divulgação

Kongjian Yu, que era professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório Turenscape, ficou famoso por idealizar as chamadas "cidades-esponja", projetadas para absorver grandes volumes de água. Ele também atuava como consultor do governo chinês e desenvolveu projetos em mais de 70 cidades, aplicando soluções baseadas na natureza para drenagem e preservação de águas.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz dirigia documentários e séries premiadas, incluindo trabalhos indicados ao Emmy Internacional. Entre suas produções recentes estão séries como To Win or To Win e documentários sobre arquitetura e arte. Rubens Crispim Jr., formado em Artes Plásticas pela ECA-USP, atuava como diretor, fotógrafo e produtor independente, com longa trajetória em documentários, séries e filmes de arte exibidos em festivais internacionais.

