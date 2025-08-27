CRIME

'Ódio e vingança': ameaça de demissão pode ter motivado zelador a espancar moradora e iniciar incêndio

Depois de cometer crime, homem pulou de altura e está hospitalizado

Millena Marques

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:13

Incêndio no condomínio Morro das Pedras Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O ataque ocorrido na madrugada desta quarta-feira (27) em um edifício no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, pode ter sido motivado pelo medo de demissão. Um zelador, funcionário do condomínio há cerca de dez anos, é suspeito de agredir brutalmente uma moradora e iniciar um incêndio no prédio. Ele está hospitalizado sob custódia da Polícia Militar.

A vítima, de 48 anos, foi encontrada inconsciente no apartamento onde mora, no quarto andar do edifício. Ela sofreu diversos traumatismos no rosto e permanece internada no Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo o major André Moreira, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o apartamento estava bastante revirado, com sinais de luta corporal. "Ela foi bastante agredida por esse homem com socos, na face. Uma covardia muito grande", relatou.

Incêndio no condomínio Morro das Pedras 1 de 7

De acordo com o major, há indícios de que o zelador estava revoltado com a possibilidade de ser desligado do condomínio, informação que ele teria visto em um grupo de mensagens entre moradores. "Tudo indica que existia uma conversa que ele seria demitido do condomínio, isso nos faz entender que havia uma espécie de revolta, raiva, ódio e vingança", afirmou Moreira.

Moradores relataram que por volta das 3h ouviram o zelador gritar que sairia para comprar gasolina. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele sai e retorna ao prédio de moto com o material inflamável. O fogo começou no corredor do primeiro andar. Após o início do incêndio, ele teria subido até o apartamento da moradora e iniciado o ataque. Pouco depois, tentou fugir pulando de uma altura considerável, sofrendo ferimentos.

“Quando chegamos ao local, havia um princípio de incêndio no corredor do primeiro andar. Os próprios moradores iniciaram o combate e contiveram as chamas. Fizemos o rescaldo e, logo depois, fomos informados de uma vítima de trauma no quarto andar”, explicou o major. Nenhum morador ficou ferido por causa do fogo.

Zelador ateou fogo no Morro das Pedras 1 de 7

O zelador vivia com a família em um cômodo no térreo, cedido a ele durante a pandemia. Até o momento, não se sabe se havia algum histórico de conflito entre ele e a vítima. Testemunhas disseram que no dia anterior ele discutiu com o morador do apartamento 402, vizinho da vítima.

O morador Décio Sá, que vive no prédio, relatou momentos de pânico. “Estava na sala com minha filha quando ouvimos barulhos no corredor. Depois alguém começou a bater na porta. Corremos para o quarto, colocamos um guarda-roupa na frente da porta e ligamos para a polícia. Foi um terror", disse. Sobre a vítima, afirmou que ela era uma vizinha cordial, mas com quem não mantinha muito contato.