Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto e polícia registra caso como suspeito

Corpo foi encontrado após dois dias sem sinais de vida

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 09:13

Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto e polícia registra caso como suspeito
Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto e polícia registra caso como suspeito

O corpo do médico Miguel Abdalla, de 76 anos, tio materno de Suzane von Richthofen, foi encontrado na última sexta-feira (9) dentro de um imóvel na Vila Congonhas, na zona sul da capital paulista, e a Polícia Civil registrou o caso, inicialmente, como morte suspeita. 

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e encontraram o homem já sem vida no interior da residência. Segundo a polícia, ele não dava sinais havia dois dias.

Ainda conforme a SSP, não foram identificados sinais aparentes de violência nem de arrombamento no local. A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial, no Campo Belo, que solicitou a realização de perícia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para apuração da causa da morte.

Miguel Abdalla era médico, tutor de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, e já atuou como inventariante dos bens de Marísia e Manfred von Richthofen, mortos em 2002.

Com informações do Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Suzane von Richthofen

