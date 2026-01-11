Acesse sua conta
Filho de vereador foi assassinado por namorar ex de traficante

Matheus Reis, 25 anos, foi morto a tiros em Luziânia (GO). Autor, ex-presidiário, era ex-namorado da atual companheira da vítima

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 10:49

Filho de vereador foi assassinado por namorar ex de traficante
Filho de vereador foi assassinado por namorar ex de traficante Crédito: Reprodução

Matheus Reis (foto em destaque), filho do vereador de Luziânia (GO) Zé Paulo, foi morto, aos 25 anos, pelo ex-namorado da mulher com quem ele estava se relacionando, segundo a investigação policial.

O suspeito é Paulo Henrique Telles Mathne Marinho, 26. Segundo relatos de testemunhas, o homem, conhecido como “Red”, estava em uma BMW branca quando parou em frente a uma distribuidora e desceu atirando.

O Metrópoles apurou que o homicídio foi motivado por ciúmes. O suspeito tem passagens por tráfico de drogas e saiu do presídio recentemente. Em abril de 2025, Paulo Henrique foi preso junto da mãe, ambos acusados de vender maconha e lança-perfume.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança de uma distribuidora, onde Matheus estava quando foi atacado. Nas imagens é possível ver que um homem de camisa preta chega ao local onde Matheus está e uma briga começa no local. Em seguida, o atirador dispara contra a vítima.

O autor dos disparos estava em uma BMW branca e, segundo testemunhas, uma mulher estava no banco do passageiro no momento do crime.

Leia mais matérias no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

