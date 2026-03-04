AMEAÇOU

‘Tem que moer': Vorcaro mandou agredir empregada e chef de cozinha, afirma PF

Ministro André Mendonça autorizou prisão de Daniel Vorcaro após PF interceptar mensagens ordenando ataques a ex-funcionários e jornalistas

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:18

Daniel Vorcaro Crédito: Reprodução

As mensagens interceptadas pela Polícia Federal (PF) revelaram que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso nesta quarta-feira (4) após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, mantinha uma estrutura clandestina dedicada a vigiar, obter dados irregulares e intimidar críticos, incluindo jornalistas e ex-funcionários. Segundo informações do jornal O Globo e da Revista Oeste.

As provas colhidas pela PF incluem diálogos em que o banqueiro autoriza ataques físicos contra adversários. Em uma das conversas, Vorcaro orienta Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado como o operador do esquema e apelidado de "Sicário", a agredir um chefe de cozinha ligado a um ex-funcionário que teria gravações do banqueiro. “O bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar”, escreveu o banqueiro em mensagem interceptada pelos investigadores.

Em outro trecho das mensagens interceptadas, Vorcaro pede para "moer" uma *empregada doméstica após supostas ameaças feitas pela mulher. O banqueiro ainda determinou o levantamento dos dados da funcionária: "Tem que moer essa vagabunda. Puxa endereço tudo".

De acordo com o relatório policial, a organização operava por meio de um grupo no WhatsApp intitulado "A Turma". Luiz Phillipi Mourão exercia o papel de coordenador operacional das ações. Ele recebia uma remuneração de R$1 milhão por mês para neutralizar questões sensíveis ao banqueiro.

O grupo utilizava credenciais indevidas para acessar sistemas restritos de ógãos públicos e obter informações sigilosas das vítimas. A Polícia Federal informou, inclusive, que houve acessos indevidos ao seu próprio sistema, além do sistema do Ministério Público Federal e de bases internacionais.