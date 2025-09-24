CENA FOI FILMADA

Casal faz sexo em piscina na frente de criança dentro de condomínio

Eles foram notificados e são investigados por 'crime de satisfação da lascívia'

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:38

Casal foi filmado fazendo sexo em piscina Crédito: Reprodução

Um casal suspeito de praticar atos sexuais e oferecer bebida a uma criança em um condomínio no bairro Antônio Carlos Belchior, em Sobral (CE), foi identificado e notificado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e envolvem possíveis crimes de "satisfação da lascívia mediante presença de criança e de fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade".

O crime de satisfação de lascívia, previsto no Código Penal, consiste em praticar atos libidinosos na presença de criança ou adolescente com finalidade sexual, com pena de reclusão de 2 a 4 anos.

Casal foi flagrado fazendo sexo em frente a criança 1 de 6

As imagens, gravadas por uma testemunha, mostram o casal em uma piscina próximo ao garoto. Em um dos vídeos, o homem aparece nu, molhando os dedos com cerveja e aproximando-os da boca da criança, enquanto a mulher, com o biquíni parcialmente abaixado, acompanha a situação sem intervir. A criança chega a jogar água sobre os adultos.

O Conselho Tutelar de Sobral foi acionado e, com o apoio da comunidade, identificou os suspeitos: a mulher seria mãe do garoto e o homem, seu namorado. Em nota, o órgão informou: "Tomamos conhecimento de dois vídeos que estão sendo compartilhados nos grupos de WhatsApp, nos quais há indícios de violação de direitos de uma criança. Agradecemos à população pelas denúncias. Informamos que já temos informações sobre os responsáveis e que o caso será encaminhado aos órgãos competentes".