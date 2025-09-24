Acesse sua conta
Casal faz sexo em piscina na frente de criança dentro de condomínio

Eles foram notificados e são investigados por 'crime de satisfação da lascívia'

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:38

Casal foi filmado fazendo sexo em piscina
Casal foi filmado fazendo sexo em piscina Crédito: Reprodução

Um casal suspeito de praticar atos sexuais e oferecer bebida a uma criança em um condomínio no bairro Antônio Carlos Belchior, em Sobral (CE), foi identificado e notificado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e envolvem possíveis crimes de "satisfação da lascívia mediante presença de criança e de fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade".

O crime de satisfação de lascívia, previsto no Código Penal, consiste em praticar atos libidinosos na presença de criança ou adolescente com finalidade sexual, com pena de reclusão de 2 a 4 anos.

Casal foi flagrado fazendo sexo em frente a criança

Casal foi filmado fazendo sexo em piscina por Reprodução
Casal foi flagrado fazendo sexo em piscina com criança por Reprodução
Casal foi flagrado fazendo sexo em piscina com criança por Reprodução
Casal foi flagrado fazendo sexo em piscina com criança por Reprodução
Casal foi flagrado fazendo sexo em piscina com criança por Reprodução
Casal foi flagrado fazendo sexo em piscina com criança por Reprodução
1 de 6
Casal foi filmado fazendo sexo em piscina por Reprodução

As imagens, gravadas por uma testemunha, mostram o casal em uma piscina próximo ao garoto. Em um dos vídeos, o homem aparece nu, molhando os dedos com cerveja e aproximando-os da boca da criança, enquanto a mulher, com o biquíni parcialmente abaixado, acompanha a situação sem intervir. A criança chega a jogar água sobre os adultos.

O Conselho Tutelar de Sobral foi acionado e, com o apoio da comunidade, identificou os suspeitos: a mulher seria mãe do garoto e o homem, seu namorado. Em nota, o órgão informou: "Tomamos conhecimento de dois vídeos que estão sendo compartilhados nos grupos de WhatsApp, nos quais há indícios de violação de direitos de uma criança. Agradecemos à população pelas denúncias. Informamos que já temos informações sobre os responsáveis e que o caso será encaminhado aos órgãos competentes".

A investigação é conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. O prefeito da cidade, Oscar Rodrigues, repudiou o caso e cobrou punição imediata aos envolvidos: "Determinei ao Conselho Tutelar que acione o Ministério Público e a polícia para as medidas legais cabíveis, garantindo a segurança do menor. Os envolvidos devem ser punidos com urgência", publicou em suas redes sociais.

