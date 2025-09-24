Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Delegada casada com assassino confesso de gari disse ao irmão que desconfiou do marido

Ana Paula Lamego Balbino Nogueira foi indiciada por supostamente não acionar as autoridades sobre o crime de Renê

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:28

René da Silva Nogueira Júnior e esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira
René da Silva Nogueira Júnior e esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira Crédito: Reprodução

A delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, esposa do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, fez pesquisas pelo boletim de ocorrência do crime antes da prisão do marido e confidenciou ao irmão que suspeitava de Renê, de acordo com investigação da Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais.

A servidora foi indiciada por prevaricação, por supostamente não acionar as autoridades sobre o crime de Renê e por posse ilegal de arma, já que a arma usada no crime pertencia a ela. O empresário foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, ameaça e fraude processual.

Empresário seguiu com rotina após matar gari

Rene foi filmado no trabalho horas após o crime por Reprodução/TV Globo
René foi filmado chegando em casa por Reprodução/TV Globo
Renê foi filmado retirando e guardando arma na mochila, na garagem do prédio por Reprodução/TV Globo
René desceu com dois cachorros para passear por Reprodução/TV Globo
No passeio, ele aparece com a mesma roupa com a qual seria preso por Reprodução/TV Globo
René foi preso em uma academia de alto luxo, onde malhava por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Rene foi filmado no trabalho horas após o crime por Reprodução/TV Globo

Segundo a investigação, a delegada descobriu que Renê estava envolvido no crime antes dele ser preso no dia 11 de agosto em uma academia em Belo Horizonte. O irmão da servidora disse em um depoimento anexado ao inquérito policial, que ligou para a irmã para falar sobre outro assunto e questionar se o carro que aparecia em uma reportagem sobre a morte do gari seria dela, de acordo com o Estado de Minas. A Corregedoria também apurou que Ana Paulo ligou para o marido 23 vezes entre o horário do crime e da prisão de Renê.

Leia mais

Imagem - Delegada casada com assassino confesso de gari é indiciada

Delegada casada com assassino confesso de gari é indiciada

Imagem - Antes de ser preso, empresário que matou gari pediu ajuda para ex-coronel da PM

Antes de ser preso, empresário que matou gari pediu ajuda para ex-coronel da PM

Imagem - Após matar gari, empresário escreveu à esposa delegada que estava no 'lugar errado, hora errada'

Após matar gari, empresário escreveu à esposa delegada que estava no 'lugar errado, hora errada'

Relembre o caso

O crime aconteceu no último dia 11 agosto. De acordo com o relato de testemunhas, Renê exigia passagem na rua onde o caminhão de coleta estava parado. A motorista afirmou que havia espaço suficiente para a passagem, mas o empresário insistiu. Os garis tentaram intervir para acalmar a situação, momento em que o empresário sacou a arma e atirou, atingindo Laudemir. A vítima chegou a ser socorrida pela Polícia Militar e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele confessou ter cometido o crime no último dia 18, em depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A confissão ocorreu um dia depois de seus advogados comunicarem o abandono da defesa.

A arma utilizada no crime passou por perícia e pertence à delegada. Ela é investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil por possível negligência na guarda do armamento. Após o crime, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu o bloqueio de R$ 3 milhões em bens de Renê e da esposa.

A medida foi solicitada pela defesa da família de Laudemir e tem como objetivo garantir que os valores não sejam ocultados antes de possível indenização aos familiares da vítima.

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotomania 2827, desta quarta-feira (24)

Resultado da Lotomania 2827, desta quarta-feira (24)
Imagem - Resultado da Quina 6835, desta quarta-feira (24)

Resultado da Quina 6835, desta quarta-feira (24)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3495, desta quarta-feira (24)

Resultado da Lotofácil 3495, desta quarta-feira (24)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
01

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
03

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
04

Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro