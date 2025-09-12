Acesse sua conta
Delegada casada com assassino confesso de gari é indiciada

Arma usada no crime pertencia à delegada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:11

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais abriu processo administrativo e indiciou a delegada Ana Paula Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, que matou o gari Laudemir de Souza Fernandes após uma discussão de trânsito. O Ministério Público mineiro também denunciou o empresário e solicitou multa de R$ 150 mil, além do bloqueio de R$ 3 milhões em bens do casal para indenizar a família da vítima.

Ana Paula vai responder por prevaricação, crime que ocorre quando um servidor público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato por interesse pessoal. A investigação aponta que a pistola usada no homicídio era de uso particular da delegada. Ela já havia sido indiciada por porte ilegal de arma de fogo, sob a acusação de “emprestar” o armamento ao marido. A pena pode variar entre dois e quatro anos de prisão, com aumento de até 50% por ser funcionária pública.

No dia da prisão de Renê, em 11 de agosto, Ana Paula negou que o marido tivesse acesso às armas que guardava em casa, o que a Polícia Civil classificou como omissão. Em depoimento, Renê admitiu o assassinato, mas sustentou que a esposa não sabia que ele havia pegado a arma. O delegado Evandro Radaelli, responsável pelo inquérito, declarou que o empresário tentou manter a rotina após o crime para não levantar suspeitas.

Empresário mata gari em briga de trânsito

Crime

Segundo testemunhas, a briga teve início porque Renê se irritou com o espaço ocupado por um caminhão de coleta de lixo. Ele teria ameaçado “atirar na cara” da motorista, provocando a reação de Laudemir e outros garis. Na sequência, disparou contra o trabalhador, atingindo-o no tórax. O gari foi levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu. O suspeito fugiu e foi localizado horas depois em uma academia de alto padrão no bairro Estoril, região nobre de Belo Horizonte.

Ana Paula, que está afastada do cargo por motivos de saúde desde 13 de agosto, dois dias após a prisão do marido, ainda não se pronunciou. Seu advogado, Leonardo Avelar Guimarães, afirmou em nota que “devido ao estado de saúde da Dra. Ana Paula Balbino, não foi possível o exercício efetivo do seu direito de defesa no referido inquérito”. Após a repercussão, a delegada apagou os perfis que mantinha nas redes sociais.

Renê será processado por homicídio qualificado, com dois agravantes: motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

