Delegada casada com empresário que matou gari é afastada da polícia

Yan Inácio
Carol Neves
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:23
A delegada Ana Paulo Lamego Balbino Nogueira foi afastada de suas funções na Polícia Civil de Minas Gerais. Ela é esposa do empresário Renê Nogueira Júnior, que confessou ter assassinado o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte. A investigadora entrou em licença médica no último dia 13, mas a decisão só foi publicada no Diário Oficial do estado no sábado (23).
A arma utilizada no crime passou por perícia e pertence à delegada. Ela é investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil por possível negligência na guarda do armamento. Após o crime, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu o bloqueio de R$ 3 milhões em bens de Renê e da esposa. A medida foi solicitada pela defesa da família de Laudemir e tem como objetivo garantir que os valores não sejam ocultados antes de possível indenização aos familiares da vítima.
Empresário seguiu com rotina após matar gari
Segundo o promotor Guilherme de Sá Meneghin, Renê foi reconhecido por testemunhas como autor dos disparos e usou a arma da delegada, o que, na avaliação do MP, configura “responsabilidade solidária entre os dois”. O empresário está preso preventivamente desde o dia 11 de agosto, quando foi localizado em uma academia poucas horas após o crime. Ele confessou ter cometido o crime no último dia 18, em depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A confissão ocorreu um dia depois de seus advogados comunicarem o abandono da defesa.
No interrogatório, Renê afirmou que atirou contra Laudemir após uma briga com a equipe de limpeza urbana, motivada pelo bloqueio parcial da via por um caminhão de lixo. Ele declarou ainda que utilizou a arma da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, mas alegou que ela não sabia que ele havia pegado o armamento. Disse também que aquela foi a primeira vez que usou a pistola da companheira.
Crime
De acordo com o relato de testemunhas, Renê exigia passagem na rua onde o caminhão de coleta estava parado. A motorista afirmou que havia espaço suficiente para a passagem, mas o empresário insistiu. Os garis tentaram intervir para acalmar a situação, momento em que o empresário sacou a arma e atirou, atingindo Laudemir. A vítima chegou a ser socorrida pela Polícia Militar e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.