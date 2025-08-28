CRIME

Delegada casada com empresário que matou gari é afastada da polícia

Ana Paulo Lamego Balbino Nogueira entrou em licença médica no último dia 13



Yan Inácio

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:23

René da Silva Nogueira Júnior e esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira Crédito: Reprodução

A delegada Ana Paulo Lamego Balbino Nogueira foi afastada de suas funções na Polícia Civil de Minas Gerais. Ela é esposa do empresário Renê Nogueira Júnior, que confessou ter assassinado o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte. A investigadora entrou em licença médica no último dia 13, mas a decisão só foi publicada no Diário Oficial do estado no sábado (23).

A arma utilizada no crime passou por perícia e pertence à delegada. Ela é investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil por possível negligência na guarda do armamento. Após o crime, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu o bloqueio de R$ 3 milhões em bens de Renê e da esposa. A medida foi solicitada pela defesa da família de Laudemir e tem como objetivo garantir que os valores não sejam ocultados antes de possível indenização aos familiares da vítima.

Empresário seguiu com rotina após matar gari

Segundo o promotor Guilherme de Sá Meneghin, Renê foi reconhecido por testemunhas como autor dos disparos e usou a arma da delegada, o que, na avaliação do MP, configura “responsabilidade solidária entre os dois”. O empresário está preso preventivamente desde o dia 11 de agosto, quando foi localizado em uma academia poucas horas após o crime. Ele confessou ter cometido o crime no último dia 18, em depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A confissão ocorreu um dia depois de seus advogados comunicarem o abandono da defesa.

No interrogatório, Renê afirmou que atirou contra Laudemir após uma briga com a equipe de limpeza urbana, motivada pelo bloqueio parcial da via por um caminhão de lixo. Ele declarou ainda que utilizou a arma da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, mas alegou que ela não sabia que ele havia pegado o armamento. Disse também que aquela foi a primeira vez que usou a pistola da companheira.

