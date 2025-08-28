Acesse sua conta
Delegada casada com empresário que matou gari é afastada da polícia

Ana Paulo Lamego Balbino Nogueira entrou em licença médica no último dia 13

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Yan Inácio

  • Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:23

René da Silva Nogueira Júnior e esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira
René da Silva Nogueira Júnior e esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira Crédito: Reprodução

A delegada Ana Paulo Lamego Balbino Nogueira foi afastada de suas funções na Polícia Civil de Minas Gerais. Ela é esposa do empresário Renê Nogueira Júnior, que confessou ter assassinado o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte. A investigadora entrou em licença médica no último dia 13, mas a decisão só foi publicada no Diário Oficial do estado no sábado (23).

A arma utilizada no crime passou por perícia e pertence à delegada. Ela é investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil por possível negligência na guarda do armamento. Após o crime, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu o bloqueio de R$ 3 milhões em bens de Renê e da esposa. A medida foi solicitada pela defesa da família de Laudemir e tem como objetivo garantir que os valores não sejam ocultados antes de possível indenização aos familiares da vítima.

Empresário seguiu com rotina após matar gari

Rene foi filmado no trabalho horas após o crime por Reprodução/TV Globo
René foi filmado chegando em casa por Reprodução/TV Globo
Renê foi filmado retirando e guardando arma na mochila, na garagem do prédio por Reprodução/TV Globo
René desceu com dois cachorros para passear por Reprodução/TV Globo
No passeio, ele aparece com a mesma roupa com a qual seria preso por Reprodução/TV Globo
René foi preso em uma academia de alto luxo, onde malhava por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Rene foi filmado no trabalho horas após o crime por Reprodução/TV Globo

Segundo o promotor Guilherme de Sá Meneghin, Renê foi reconhecido por testemunhas como autor dos disparos e usou a arma da delegada, o que, na avaliação do MP, configura “responsabilidade solidária entre os dois”. O empresário está preso preventivamente desde o dia 11 de agosto, quando foi localizado em uma academia poucas horas após o crime. Ele confessou ter cometido o crime no último dia 18, em depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A confissão ocorreu um dia depois de seus advogados comunicarem o abandono da defesa.

No interrogatório, Renê afirmou que atirou contra Laudemir após uma briga com a equipe de limpeza urbana, motivada pelo bloqueio parcial da via por um caminhão de lixo. Ele declarou ainda que utilizou a arma da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, mas alegou que ela não sabia que ele havia pegado o armamento. Disse também que aquela foi a primeira vez que usou a pistola da companheira.

Crime

De acordo com o relato de testemunhas, Renê exigia passagem na rua onde o caminhão de coleta estava parado. A motorista afirmou que havia espaço suficiente para a passagem, mas o empresário insistiu. Os garis tentaram intervir para acalmar a situação, momento em que o empresário sacou a arma e atirou, atingindo Laudemir. A vítima chegou a ser socorrida pela Polícia Militar e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

