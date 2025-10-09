Acesse sua conta
Líder do PL na Câmara anuncia proposta para cortar salário de Eduardo Bolsonaro

Sóstenes Cavalcante afirmou que vai propor a mudança ao presidente da Casa

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:46

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) Crédito: Divulgação

deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do Partido Liberal, quer uma mudança no regimento da Câmara dos Deputados que pode afetar diretamente o colega de partido Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Sóstenes afirmou que vai propor ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) uma mudança parar permitir o corte de salário de parlamentares que permanecem fora do país por longos períodos. Segundo ele, a ideia de criar uma nova regra é "uma boa proposta". "Ainda hoje estarei com o presidente Hugo Motta propondo essa alteração regimental", falou, em entrevista a Globonews.

Ainda de acordo com o deputado, não há como cortar a remuneração de Eduardo pelas regras atuais. Ele também acrescentou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já cumpriu o período de licença não remunerada permitido pela Casa. Logo, não há como suspender o salário atual do parlamentar.

A proposta de Sóstenes buscar permitir que, após o fim da licença não remunerada, o parlamentar possa continuar fora do país, desde que sem remuneração.

