RedeMix inaugura nova loja em Salvador e gera 140 empregos; veja como se candidatar

Millena Marques
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:32
A RedeMix vai inaugurar a unidade do Salvador Shopping no dia 18 de novembro. Com um investimento de R$ 10 milhões, o novo supermercado vai gerar 120 novos empregos diretos e outros 40 indiretos com a inauguração.
“Com a nova unidade no Salvador Shopping, a RedeMix chega à 20ª loja na Bahia. A inauguração reforça o ritmo de expansão da marca, que movimenta a economia local e gera empregos diretos e indiretos”, afirma João Claudio Andrade, sócio-diretor da rede. O novo formato foi pensado para atender à dinâmica de quem circula diariamente pelo empreendimento - clientes, lojistas e funcionários -, que agora vão contar com uma opção prática e completa de supermercado dentro de um shopping center.
Para se candidatar, os interessados devem anexar o currículo no site oficial da empresa. Os pré-requisitos estão nos descritivos de cada vaga.
Além das seções tradicionais e dos produtos de importação direta, um dos diferenciais da RedeMix, a nova unidade vai contar com um café exclusivo, pensado para quem busca uma pausa rápida durante as compras ou no intervalo do trabalho. A loja oferecerá ainda o Clube de Benefícios MeuRedemix, que oferece descontos exclusivos e uma série de novidades.
RedeMix
“O nosso programa de benefícios completa um ano, consolidado como uma ferramenta que fortalece a relação com o cliente. Ele permite conhecer melhor os hábitos de consumo e oferecer uma comunicação mais assertiva, com ofertas exclusivas, vantagens e muitas novidades ao longo da jornada de compra", finaliza Lucas Andrade, sócio-diretor da rede.