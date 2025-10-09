OPORTUNIDADE

RedeMix inaugura nova loja em Salvador e gera 140 empregos; veja como se candidatar

Nova unidade será inaugurada mo dia 18 de novembro

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:32

RedeMix Crédito: Erik Salles/Divulgação

A RedeMix vai inaugurar a unidade do Salvador Shopping no dia 18 de novembro. Com um investimento de R$ 10 milhões, o novo supermercado vai gerar 120 novos empregos diretos e outros 40 indiretos com a inauguração.

“Com a nova unidade no Salvador Shopping, a RedeMix chega à 20ª loja na Bahia. A inauguração reforça o ritmo de expansão da marca, que movimenta a economia local e gera empregos diretos e indiretos”, afirma João Claudio Andrade, sócio-diretor da rede. O novo formato foi pensado para atender à dinâmica de quem circula diariamente pelo empreendimento - clientes, lojistas e funcionários -, que agora vão contar com uma opção prática e completa de supermercado dentro de um shopping center.

Para se candidatar, os interessados devem anexar o currículo no site oficial da empresa. Os pré-requisitos estão nos descritivos de cada vaga.

Além das seções tradicionais e dos produtos de importação direta, um dos diferenciais da RedeMix, a nova unidade vai contar com um café exclusivo, pensado para quem busca uma pausa rápida durante as compras ou no intervalo do trabalho. A loja oferecerá ainda o Clube de Benefícios MeuRedemix, que oferece descontos exclusivos e uma série de novidades.

