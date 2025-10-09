OPORTUNIDADE

Empresa de ônibus oferece 170 vagas de emprego em Salvador

Processo seletivo contempla motoristas, cobradores, eletricistas, auxiliar de operações e estagiários

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:03

Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A empresa de transporte coletivo OT Trans abriu 170 vagas de emprego para diferentes cargos em Salvador. Os currículos devem ser cadastrados no site oficial da organização.

As vagas estão distribuídas entre cargos de motorista (100), cobrador PcD (20), auxiliar de operação (5), auxiliar de serviços gerais (14), analista de manutenção I (1), eletricista (2), entre outras oportunidades. Há ainda 14 vagas 14 vagas para estagiários de nível médio.

Para se candidatar a pessoa deve ter no mínimo 18 anos e experiência comprovada de pelo menos um ano na função escolhida. No caso do cargo de motorista, o candidato precisa possuir Carteira de Habilitação Nacional (CNH).