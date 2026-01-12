ALTA REMUNERAÇÃO

Concursos públicos pagam até R$ 32 mil no Brasil; veja ranking com maiores salários

Há vagas para diversas áreas como fiscal, legislativo e policial

Os concursos públicos em andamento no Brasil estão oferecendo salários que chegam a até R$ 32 mil, além de milhares de vagas em diversas áreas como fiscal, legislativo, policial, saúde, gestão e tribunais. Entre todos os editais já publicados ou em processo de inscrição, os maiores salários estão concentrados na área fiscal e no Poder Legislativo, que tradicionalmente pagam alguns dos maiores vencimentos do serviço público.

O concurso com maior remuneração do país é o da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT), com salário inicial de R$ 32.971,87, o que o coloca no topo do ranking nacional de maiores salários atualmente. Logo em seguida aparece o concurso da Sefaz Goiás (GO), cuja remuneração chega a R$ 32.163,30.

Outros concursos com salários altos que se destacam são o da Câmara dos Deputados, com vencimentos de até R$ 30.853,99, e o da Polícia Científica de Santa Catarina, que oferece R$ 27.737,24, sendo uma das remunerações mais altas para área de segurança pública.

Na área da saúde, o concurso da EBSERH aparece com salários de até R$ 19.107,31, enquanto o edital da Secretaria de Saúde de Florianópolis (SC) paga até R$ 21.131,64, dependendo do cargo. Já na Polícia Militar do Distrito Federal, o cargo de 2º tenente oferece salário de R$ 18.014,79.

Além dos altos salários, alguns concursos também se destacam pela quantidade de vagas ofertadas. Um dos maiores em número é o da Fundação Municipal de Saúde de Catalão (GO), com 592 vagas imediatas e 2.829 para cadastro de reserva, com remuneração de até R$ 22.147,42.

Top 10 concursos com maiores salários no Brasil

Sefaz MT – até R$ 32.971,87

Sefaz GO – até R$ 32.163,30

Câmara dos Deputados – até R$ 30.853,99

Polícia Científica SC – R$ 27.737,24

Secretaria de Saúde de Florianópolis (SC) – até R$ 21.131,64

Sefaz SP – R$ 21.177,10

EBSERH – até R$ 19.107,31

PMDF (2º Tenente) – R$ 18.014,79

Sefaz PA – até R$ 16.659,63

TCE RN – até R$ 15.553,30

Confira editais abertos

