Camaçari tem 200 vagas para carpinteiro e armador de ferragens com salários de R$ 2,5 mil

Millena Marques
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:10
O SineBahia, órgão estadual de intermediação para o trabalho de forma gratuita, divulgou as vagas de emprego e estágio disponíveis para algumas cidades baianas. Em Camaçari, na Grande Salvador, há 200 vagas para armador de ferragens e carpinteiro com salários de até R$ 2,5 mil.
Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão no município. Não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada.
Todos devem levar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade e de vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga.
Confira abaixo os requisitos:
ARMADOR DE FERRAGENS
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses em CTPS ou Contrato
Salário: R$ 2.564,94
Imprescindível: experiência na área de construção
100 VAGAS
CARPINTEIRO
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses em CTPS ou Contrato
Salário: R$ 2.564,94
Imprescindível: experiência na área de construção
100 VAGAS
Na cidade, também há oportunidade para interessados em trabalhar no pátio veicular.
PATIO VEICULAR
Ensino Médio Completo
Não exige experiência
Salário: R$ 1.590,00
Possuir CNH B
Imprescindível: Ser habilitado na categoria B ou AB; Ter disponibilidade de horário e conhecimento em informática básica
02 VAGAS