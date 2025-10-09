OPORTUNIDADE

Camaçari tem 200 vagas para carpinteiro e armador de ferragens com salários de R$ 2,5 mil

Interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão no município

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:10

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

O SineBahia, órgão estadual de intermediação para o trabalho de forma gratuita, divulgou as vagas de emprego e estágio disponíveis para algumas cidades baianas. Em Camaçari, na Grande Salvador, há 200 vagas para armador de ferragens e carpinteiro com salários de até R$ 2,5 mil.

Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão no município. Não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada.

Todos devem levar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade e de vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga.

Confira abaixo os requisitos:

ARMADOR DE FERRAGENS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS ou Contrato

Salário: R$ 2.564,94

Imprescindível: experiência na área de construção

100 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS ou Contrato

Salário: R$ 2.564,94

Imprescindível: experiência na área de construção

100 VAGAS

Na cidade, também há oportunidade para interessados em trabalhar no pátio veicular.

PATIO VEICULAR

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Salário: R$ 1.590,00

Possuir CNH B

Imprescindível: Ser habilitado na categoria B ou AB; Ter disponibilidade de horário e conhecimento em informática básica