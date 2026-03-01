EMPREGOS E SOLUÇÕES

Líderes indicam leituras essenciais para começar 2026 com visão e profundidade

Em um momento decisivo para o planejamento estratégico, CEOs e fundadores compartilham livros que moldam suas decisões, inspiram novas perspectivas e ajudam a decifrar os rumos dos negócios, da tecnologia e da cultura

Carmen Vasconcelos

Publicado em 1 de março de 2026 às 08:00

A escolha das leituras certas pode ser um diferencial competitivo silencioso, mas poderoso Crédito: Shutterstock

O início do ano é, para muitos líderes, um ponto de inflexão. Mais do que revisar metas ou desenhar novos planos, é o momento de calibrar o olhar, aprofundar referências e refinar a capacidade de leitura do mundo - uma habilidade cada vez mais estratégica em tempos de transformação acelerada. Neste cenário, a escolha das leituras certas pode ser um diferencial competitivo silencioso, mas poderoso.

Para inspirar esse mergulho, reunimos 9 indicações de líderes, entre CEOs, fundadores e executivos que têm na leitura um instrumento de reflexão e direção. São obras que atravessam fronteiras entre negócios, inovação, comportamento e cultura, oferecendo caminhos para quem precisa decidir hoje com os olhos voltados para o que ainda está por vir.

1. Brasil no Espelho, de Felipe Nunes

Matheus Fonseca, co-fundador da Leapy, selecionou ‘Brasil no Espelho’, do cientista político Felipe Nunes. Para ele, a obra é uma das chaves para entender o país na visão de quem empreende. “O livro reconstrói o perfil dos brasileiros a partir de pesquisas e dados, mostrando como a população se distribui com crenças, interesses e comportamentos muitas vezes pouco visíveis no dia a dia das empresas. Para quem está planejando 2026, um convite a perceber que muitas estratégias nascem de um olhar limitado sobre o consumidor”, avalia.

Ao mergulhar nesses retratos, o empreendedor destaca que fica mais claro, por exemplo, por que determinados produtos engajam enquanto outros fracassam, e como fatores culturais, econômicos e emocionais moldam as decisões de compra.

2. Tiny Experiments, de Anne-Laure Le Cunff

Ana Paula Nemoto, sócia da DEA Design, recomenda ‘Tiny Experiments’, da neurocientista e empreendedora Anne-Laure Le Cunff. Em um cenário no qual empresas enfrentam pressões por metas ambiciosas e planos rígidos, o livro propõe uma virada de chave: trocar objetivos lineares por uma mentalidade experimental, com ciclos curtos de teste, aprendizado e adaptação.

“A obra mostra como a incerteza pode deixar de ser um problema a controlar e se tornar um espaço fértil para inovação e crescimento contínuo”, diz Ana Paula. Para ela, a leitura é especialmente valiosa para 2026: “Em vez de buscar respostas definitivas, o livro convida líderes a formular boas perguntas e a desenhar pequenos experimentos que conectam estratégia, comportamento e cultura. Isso aproxima o planejamento da realidade viva dos negócios e das pessoas, ajudando a testar caminhos com mais coragem e menos perfeccionismo.”

3. Thinking in Bets, de Annie Duke

Marcelo Bissuh, fundador da Nomos, startup de dados políticos e monitoramento de risco, recomenda a leitura de “Thinking in Bets” da autora Annie Duke.

“Estamos chegando em uma época em que quem souber tomar boas decisões vai sair na frente, especialmente, em um cenário em que a IA está aprendendo e executando - já que será essencial decidir o que essas máquinas vão fazer. A obra exemplifica como as melhores escolhas devem valorizar informações de qualidade. Ele ensina o que significa tomar uma decisão acertada e como esse processo pode ser contraditório, especialmente, por conta de vieses. No cenário em que estamos, 2026 é o ano em que as pessoas têm que prestar atenção nas decisões, porque elas vão precisar decidir o que fazer com a carreira, o que fazer com o IA, o que fazer com o futuro. A autora também nos ajuda a entender como lidar com informações, tratá-las e utilizá-las para que um negócio consiga tomar uma decisão de forma acertada para montar sua estratégia”, explica o executivo.

4. A Decisão num piscar de olhos, de Malcolm Gladwell

Josiani Silveira, CEO da SoftExpert, multinacional especializada em soluções de software para conformidade, governança e gestão empresarial, recomenda leitura de “A Decisão num piscar de olhos”, de Malcolm Gladwell. Segundo ele, em ambientes complexos, como tecnologia e gestão global, nem toda decisão pode esperar todas as respostas. A obra mostra que decisões rápidas não são impulsivas quando se apoiam em experiência, repertório técnico e no comportamento humano.

“O livro ajuda a entender como líderes conseguem decidir com segurança, mesmo sob pressão, combinando análise, intuição e contexto — reconhecendo que nem sempre somos totalmente racionais ou temos clareza sobre o que queremos. Para quem atua em tecnologia, onde cenários mudam constantemente, essa capacidade é essencial para construir soluções sólidas, confiáveis e escaláveis. A leitura é essencial para empreendedores que desejam reforçar a capacidade de julgamento, sensibilidade e responsabilidade acerca da tomada de decisão", considera a executiva.

5. Fora de Série - Outliers, de Malcolm Gladwell

Helena Prado, presidente executiva da Pine, agência de comunicação que une PR, conteúdo e tecnologia para posicionar marcas que lideram a inovação, também aponta uma obra de Malcolm Gladwell como leitura essencial. Em “Fora de Série – Outliers”, o autor investiga os fatores que estão por trás de trajetórias consideradas extraordinárias.

“Esse é um livro que fala sobre como alcançar o sucesso sem recorrer a falácias ou fórmulas fáceis, além de ser uma ótima leitura para refletir sobre o quanto o acesso a oportunidades é determinante. Qualquer habilidade só se concretiza e se torna fora de série quando a pessoa tem a chance de desenvolvê-la. Isso nos leva a pensar em quão bem — ou mal — essas oportunidades estão distribuídas”, compartilha a executiva.

6. A Revolta de Atlas, de Ayn Rand

André Cruz, CEO e cofundador da Digital Manager Guru, plataforma completa de checkout e gestão de vendas online, acredita que o livro “A Revolta de Atlas” é leitura obrigatória para qualquer líder que queira impulsionar a carreira em um mercado cada vez mais dinâmico.

“Esse livro expõe, sem anestesia, o que acontece quando os criadores de valor são punidos, a mediocridade é premiada e o sucesso vira motivo de culpa. Em forma de romance, Ayn Rand conta a história de um mundo onde os empreendedores, engenheiros e líderes produtivos começam a desaparecer — e a sociedade entra em colapso não por falta de recursos, mas por excesso de parasitas, burocratas e ‘bons moços’ que vivem do esforço alheio. O livro é um tapa intelectual: mostra que riqueza não é exploração, lucro não é pecado e que nenhuma civilização sobrevive quando quem carrega o piano é tratado como vilão. Não é um livro confortável. E é exatamente por isso que líderes de verdade leem”, compartilha o empreendedor.

7. A Amiga Genial, de Elena Ferrante

Talita Castro, CEO do PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais, acredita que a tetralogia “A Amiga Genial” é leitura essencial para quem quer compreender as complexidades das relações humanas e o impacto das conexões na formação de identidade.

“A autora mergulha nas relações humanas sem rodeios, mostrando como amizades, rivalidades e ambições moldam escolhas e trajetórias. Para líderes, a tetralogia é um lembrete poderoso: talentos e parcerias podem impulsionar ou frear o crescimento, e entender as dinâmicas humanas é tão crucial quanto qualquer estratégia de negócios. A narrativa é intensa, envolvente e desconfortável em sua honestidade emocional - exatamente como acontece na vida profissional, onde decisões e alianças têm impacto real nos resultados”, avalia a executiva.

8. Why Generalists Triumph in a Specialized World, David Epstein

Rafael Grimaldi, cofundador da Inspira, legaltech pioneira em tecnologia e IA jurídica, recomenda a obra “Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World”, do autor David Epstein.

“Apesar de não ser um livro publicado na era da Inteligência Artificial, a discussão ganha profundidade com esse contexto. Ele fala sobre como os generalistas tendem a ter mais sucesso no mundo dos negócios em comparação com especialistas. É um livro 100% empírico, que traz a história dos principais atletas, cientistas, homens e mulheres de negócio - que, de alguma maneira, triunfaram nas suas respectivas atividades. Hoje, com a IA, podemos influir novas ideias sobre como a tecnologia permite que o conhecimento seja democratizado, permitindo que todos estejam em múltiplos domínios. Por isso, a obra traz uma provocação de um conceito cada vez mais exigido no mercado: a necessidade de desenvolver as soft skills, a partir das mudanças em perspectivas de desenvolvimento pessoal”.